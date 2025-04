Ilrestodelcarlino.it - Sasso Marconi di Ivan Pedrelli verso la salvezza dopo il pareggio con Tau Altopascio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Importante balzo in avantilaper ildiche, grazie alcasalingo per 2-2 contro la quarta forza del campionato Tau, si trova ora al decimo posto in classifica a quota 36 punti. Considerando che all’appello mancano ancora tre partite e che una delle dirette rivali Zenith Prato dovrebbe ricevere in settimana una pesante penalizzazione, ecco che per il team gialloblù la permanenza in categoria è ormai da considerare cosa fatta. E ciò anche grazie a un calendario piuttosto favorevole e che vedrà capitan Geroni e compagni affrontare avversari abbordabili come lo stesso Zenith, il Cittadella Vis Modena e il Corticella. Ma venendo al match di ieri, nei primi minuti la sfida scorre senza grandi sussulti. A rompere l’equilibrio, al 39’, ci pensa una clamorosa disattenzione difensiva locale che consente al solito rapace d’area Andolfi di depositare in rete a porta sostanzialmente sguarnita.