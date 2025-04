Terranuova Traiana vince a Poggibonsi | decisivo Massai espulso Valori

Poggibonsi 0 Terranuova Traiana 1 Poggibonsi (4-3-2-1): Pacini; El Dib, Borri, Fremura, Cecconi (69’ Boganini), Bigica (90’ Mignani), Mazzolli, Marcucci (69’ D’Amato); Valori, Belli (80’ Salvadori); Bellini. All. Baiano. Terranuova Traiana (4-2-3-1): Timperanza; Lischi (46’ Sacconi), Saitta, Senzamici, Tassi; Degl’Innocenti, Massai An.; Privitera, Zhupa (73’ Mannella), Marini; Iaiunese. All. Becattini. Arbitro: Di Palma di Cassino. Rete: 58’ Massai An. Note: espulso al 72’ Valori. Poggibonsi – Vittoria pesante per il Terranuova Traiana, che si aggiudica a Poggibonsi tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza e agganciano in classifica la Sangiovannese. Decisiva al 58’ la deviazione di Massai, che raccoglie l’assist di Privitera dal fallo laterale e deposita alle spalle di Pacini. Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana vince a Poggibonsi: decisivo Massai, espulso Valori Leggi su Sport.quotidiano.net (4-3-2-1): Pacini; El Dib, Borri, Fremura, Cecconi (69’ Boganini), Bigica (90’ Mignani), Mazzolli, Marcucci (69’ D’Amato);, Belli (80’ Salvadori); Bellini. All. Baiano.(4-2-3-1): Timperanza; Lischi (46’ Sacconi), Saitta, Senzamici, Tassi; Degl’Innocenti,An.; Privitera, Zhupa (73’ Mannella), Marini; Iaiunese. All. Becattini. Arbitro: Di Palma di Cassino. Rete: 58’An. Note:al 72’– Vittoria pesante per il, che si aggiudica atre punti fondamentali nella corsa alla salvezza e agganciano in classifica la Sangiovannese. Decisiva al 58’ la deviazione di, che raccoglie l’assist di Privitera dal fallo laterale e deposita alle spalle di Pacini.

Ne parlano su altre fonti Terranuova Traiana vince a Poggibonsi: decisivo Massai, espulso Valori. Il Terranuova Traiana vince a Poggibonsi e rilancia le sue ambizioni in chiave salvezza. Serie D, successo pesantissimo per il Terranuova Traiana a Poggibonsi. Gran colpo del Terranuova Traiana che vince a Poggibonsi ed è in piena corsa salvezza. Poggibonsi sconfitto al Lotti: Terranova Traiana fa il colpo e vince 0-1. Vittoria in trasferta per il Poggibonsi contro il Terranuova Traiana.

Come scrive msn.com: Terranuova Traiana vince a Poggibonsi: decisivo Massai, espulso Valori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lo riporta radiosienatv.it: Poggibonsi sconfitto al Lotti: Terranova Traiana fa il colpo e vince 0-1 - E’ notte fonda per il Poggibonsi, che esce sconfitto per zero a uno in casa contro Terranuova Traiana, corsaro allo Stefano Lotti. Prosegue il brutto momento in casa giallorossa, adesso ci sono tre fi ...

sienafree.it comunica: Il Poggibonsi sconfitto allo stadio “Lotti” dalla Terranuova Traiana - Nella 31ª giornata del campionato di calcio di Serie D il Poggibonsi viene sconfitto dalla Terranuova Traiana per 0-1 ...