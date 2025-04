Mario Vargas Llosa morto a 89 anni | dal primo romanzo bruciato in piazza al Nobel per la letteratura

Mario Vargas Llosa è morto a Lima, dove era tornato a vivere da qualche mese. Lo scrittore peruviano, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, aveva 89 anni. "È con profonda tristezza che annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace", ha scritto sui social il figlio maggiore Alvaro in un messaggio firmato anche dal fratello Gonzalo e dalla sorella Morgana. Negli ultimi mesi si erano moltiplicate le voci sul deterioramento della salute dello scrittore. "È alla vigilia dei 90 anni, un'età in cui bisogna ridurre un po' l'intensità delle proprie attività", aveva dichiarato il figlio Alvaro a ottobre. Durante la pandemia da Covid lo scrittore era stato a lungo ricoverato in ospedale.Vargas Llosa era stato insignito del Nobel per aver raccontato "la cartografia delle strutture del potere" e per aver descritto "l'immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo".

E' morto Mario Vargas Llosa - lo scrittore incantato dalla Vucciria e insignito di una laurea a Palermo

Si era lasciato ammaliare dalla Vucciria e dalla storia del suo mercato, a dispetto dei rifiuti e del degrado e aveva tenuto una lectio magistralis allo Steri, dove, il 14 settembre del 2015, gli era stata conferita dall'allora rettore dell'università di Palermo (e oggi sindaco), Roberto Lagalla.

Vargas Llosa : “Ho capito che quello del politico non è il mio mestiere”

Parliamo allora di questo dibattito. Ma deve avere il diritto di vivere secondo le proprie inclinazioni anche chi, come Don Rigoberto, non si vergogna di ricercare i piaceri materiali.

Morto lo scrittore Mario Vargas Llosa - premio Nobel per la letteratura nel 2010

Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Noto anche per la sua attività politica, aveva sposato il comunismo di Fidel Castro per poi convertirsi al liberismo.

