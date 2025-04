I Pfas minacciano l’ambiente e la salute

Ecodibergamo.it - I Pfas minacciano l’ambiente e la salute Leggi su Ecodibergamo.it La loro presenza è in molti prodotti di uso quotidiano. La Lombardia registra un tasso di positività superiore al 10%. Bisogna «Intensificare ricerche, monitorare potenziali pericoli»

Ne parlano su altre fonti I Pfas minacciano l’ambiente e la salute. Pfas, cosa sono e quanto sono pericolosi per la nostra salute e ambiente. Marino (Pd): Pfas minaccia ambientale e sanitaria che non possiamo più ignorare. Pfas, l’inquinamento silenzioso che minaccia l’acqua potabile in Italia. PFAS: sono ovunque e ora l'UE minaccia un ban definitivo. Pfas nell’acqua potabile, la mappa italiana di Greenpeace. Positivo il 79% dei campioni, ma solo 1 comune su....

Lo riporta ecodibergamo.it: I Pfas minacciano l’ambiente e la salute - La loro presenza è in molti prodotti di uso quotidiano. La Lombardia registra un tasso di positività superiore al 10%. Bisogna «Intensificare ricerche, monitorare potenziali pericoli» La produzione e ...

Secondo tecnologia.libero.it: Pfas, cosa sono e dove si trovano: i prodotti di uso quotidiano più contaminati - I Pfas sono inquinanti con una resistenza chimica estrema, che li rende largamente impiegati: cosa ha scoperto un'indagine su oggetti d'uso comune?

Nota di ilsole24ore.com: Ambiente: ok Camera a mozione maggioranza su tutela salute in relazione a uso Pfas - la mozione della maggioranza relativa alla tutela dell'ambiente e della salute in relazione alle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas). Via libera anche ad alcuni passaggi, riformulati dal Governo ...