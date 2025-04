Fano frontale tra auto | coinvolti una 26enne e una coppia di anziani

Fano – Paura nel pomeriggio di domenica 13 aprile lungo la strada comunale del Campo d’Aviazione, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due automobili e tre persone, di cui due in condizioni critiche.Poco dopo le 15.20, una giovane di 26 anni originaria di Mondavio, alla guida di una Opel Corsa diretta verso il mare, ha improvvisamente invaso la corsia opposta. Secondo quanto riferito, l’impatto si è verificato nei pressi della nuova piscina, lungo il rettilineo. L’auto della ragazza si è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero che proveniva dal senso contrario.A bordo della Dacia viaggiavano un 62enne di San Lorenzo in Campo e una 67enne, entrambi rimasti feriti. I tre coinvolti sono stati subito soccorsi dai sanitari del 118. Per la ragazza, le condizioni sono apparse da subito gravi: è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, dove è stata ricoverata in codice rosso. Thesocialpost.it - Fano, frontale tra auto: coinvolti una 26enne e una coppia di anziani Leggi su Thesocialpost.it – Paura nel pomeriggio di domenica 13 aprile lungo la strada comunale del Campo d’Aviazione, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto duemobili e tre persone, di cui due in condizioni critiche.Poco dopo le 15.20, una giovane di 26 anni originaria di Mondavio, alla guida di una Opel Corsa diretta verso il mare, ha improvvisamente invaso la corsia opposta. Secondo quanto riferito, l’impatto si è verificato nei pressi della nuova piscina, lungo il rettilineo. L’della ragazza si è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero che proveniva dal senso contrario.A bordo della Dacia viaggiavano un 62enne di San Lorenzo in Campo e una 67enne, entrambi rimasti feriti. I tresono stati subito soccorsi dai sanitari del 118. Per la ragazza, le condizioni sono apparse da subito gravi: è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, dove è stata ricoverata in codice rosso.

E’ in codice rosso. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia locale di Fano, i vigili del fuoco e una ditta specializzata per la messa in sicurezza e pulizia della strada.

