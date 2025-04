Il ministro Crosetto | Non abbiamo risorse e scorte per garantire la difesa dell’Italia

ministro della difesa del Governo Meloni: servirebbe un investimento molto superiore a quello che facciamo.Il ministro della difesa Guido Crosetto dice che "la Russia continua a colpire con intensità, vive in un'economia di guerra e va avanti con una programmazione modello U sul riarmo, che indica una postura aggressiva di lungo periodo. Si fa finta di niente, ma forse adesso qualcuno se ne è accorto perché lo schifoso attacco a Sumy è avvenuto il giorno della Domenica delle Palme: colpevoli solo di essere ucraini come i bambini uccisi al parco giochi. E di non essersi piegati a Putin". Su Trump uomo di pace, Crosetto dice a La Stampa: "C'è anche un elemento di influenza sulle opinioni pubbliche: l'idea che bastasse un rapporto personale per poter ragionare con Putin. Per quanto quel rapporto ci sia, è evidente che Putin va avanti col suo disegno".

Il quale ha detto - e il rotoca . Dichiarazioni incredibili, che aiutano a capire la metamorfosi della sinistra Nei giorni scorsi, è uscita su "La Repubblica", rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico, una imperdibile intervista a Lorenzo Guerini, già ministro della difesa.

Il quale ha detto - e il rotoca . Dichiarazioni incredibili, che aiutano a capire la metamorfosi della sinistra Nei giorni scorsi, è uscita su "La Repubblica", rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico, una imperdibile intervista a Lorenzo Guerini, già ministro della difesa.

