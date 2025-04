L’Inter e la forza di San Siro | 54 + 14! Ma è tabù Bayern Monaco – TS

Siro in questi anni si è rivelato un fortino per L'Inter di Simone Inzaghi. Mercoledì arriva il Bayern Monaco e il tecnico nerazzurro conta sui numeri del suo stadio.FORT SAN Siro – Per ipotecare una qualificazione sarà necessario blindare San Siro agli attacchi del Bayern Monaco. L'Inter, mercoledì sera, è chiamata a difendere il grandioso risultato dell'Allianz Arena (1-2) e per farlo si affida ai numeri del suo leggendario stadio. Basti pensare che dalla prima stagione di Inzaghi ad oggi (quindi dalla 2020-21 a quella attuale), L'Inter ha conquistato in Serie A 54 vittorie. Nei top cinque campionati europei hanno fatto meglio solo Liverpool (55) e Manchester City (56). Non solo, perché da quando Inzaghi ha messo piede sulla panchina della Beneamata ha raccolto in casa in Champions League 14 vittorie.

"Se non va in porto San Siro il Milan andrà a San Donato"

"Nei giorni scorsi il Milan ha annunciato che troverà una soluzione per San Donato. . Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia alla scuola Damiano Chiesa di via Antonini, commentando il ricorso al Tar annunciato nei giorni scorsi dal Comitato “Sì Meazza“ contro il bando comunale per la vendita dello stadio e delle aree limitrofe.

Inter Bayern Monaco - le probabili scelte di Inzaghi e Kompany : le ultime in vista del match di San Siro

Darmian probabilmente sostituirà Zalewski, mentre rimane un dubbio per il lato sinistro tra Federico Dimarco e Carlos Augusto. L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha deciso di far riposare alcuni titolari nella partita contro il Cagliari per prepararsi al meglio.

Nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro - il sindaco Beppe Sala : “Se salta - il Milan pronto a San Donato”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato il ricorso al Tar annunciato dal Comitato Sì Meazza contro il bando comunale per la vendita dello stadio e delle aree limitrofe: "Se la cessione di San Siro non andasse avanti, San Donato è ancora lì pronto".

