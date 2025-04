Reggiana in ansia | Andrea Meroni a rischio per la partita contro il Brescia

Andrea Meroni. Il difensore, uscito anzitempo sabato per un dolore muscolare, oggi verrà sottoposto a esami per accertare di cosa effettivamente si tratta. Ma non c'è ottimismo per quanto concerne il suo recupero per la partita di Brescia di lunedì. Sta invece meglio Manolo Portanova, pure lui uscito prima del fischio finale di Reggiana-Pisa: il fantasista ieri aveva molto meno dolore al polso destro rispetto a sabato, quando dal campo del Città del Tricolore era finito direttamente al pronto soccorso convinto di avere una frattura. Poi scongiurata dalla radiografia. Oggi il granata verrà sottoposto ad altri esami, ma c'è ottimismo rispetto alla sua presenza a Brescia. Tutto ok per Alessandro Sersanti, pure lui sostituito prima della fine: il centrocampista sta bene e oggi si allenerà regolarmente.

La classifica non è impietosa, ma le squadre sotto di noi si stanno muovendo. Dobbiamo fare punti, considerando ogni gara come una sfida salvezza". Tornando alla partita, aggiunge: "Era un derby molto sentito, c’è rammarico.

