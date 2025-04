Oasport.it - Football americano, nella week 9 della IFL vittorie pesanti per Dolphins e Panthers

Si chiude la prima parteregular seasonIFL – ItalianLeague 2025. La nona settimanastagione ha visto due successi di estrema rilevanza. Stiamo parlando del 7-0 deiAncona (che salgono in vetta al Girone A) che piegano i Frogs Legnano e quello molto più ampio (50-12) deiParma nel derby contro i Warriors Bologna. Nelle altre due sfide in calendario gli Skorpions Varese passano facilmente (38-14) in casa dei Pirates Albisola, mentre i Marines Lazio hanno la meglio (23-20) sui Giaguari Torino.I RISULTATI09 – 12/13 aprAnconaFROGS Legnano7-0WARRIORS BolognaParma12-50PIRATES AlbisolaSKORPIONS Varese14-38MARINES LazioGIAGUARI Torino23-20LE CLASSIFICHEIFL 2025GIRONE AWLGPctDiffPFPAStrk1Ancona5160,833104168645W2FROGS Legnano5160,833105168631L3Parma5270,7141422461042W4RHINOS Milano3360,500161301142W5WARRIORS Bologna1670,143-225442694L6LIONS Bergamo0660,000-142682106LGIRONE BWLGPctDiffPFPAStrk1GUELFI Firenze7071,0002173541377W2GIAGUARI Torino4260,667501851352L3SKORPIONS Varese3470,429-491742231W4MARINES Lazio2460,333-88931811W5AQUILE Ferrara2460,33381321242W6PIRATES Albisola*1560,167-138882264L