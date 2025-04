Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025 come fare la domanda passo dopo passo VIDEO TUTORIAL in DIRETTA con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 14 aprile alle 14 | 30

docenti che desiderano inserirsi negli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Secondo quanto stabilito dall’art. 10 dell’OM n. 88/2024, questi Elenchi consentono di accedere a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, oltre a rappresentare una possibilità per partecipare a assunzioni straordinarie su posti di sostegno.L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025, come fare la domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL in DIRETTA con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 14 aprile alle 14:30 . Leggi su Orizzontescuola.it L’anno scolastico in corso offre un’importante opportunità per iche desiderano inserirsi neglialladelle GPS. Secondo quanto stabilito dall’art. 10 dell’OM n. 88/2024, questiconsentono di accedere a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, oltre a rappresentare una possibilità per partecipare a assunzioni straordinarie su posti di sostegno.L'articoloGPSlaincon(UilRua)1414:30 .

Potrebbe interessarti anche:

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025 : codici per le classi di concorso accorpate. TABELLA Ministero

L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: codici per le classi di concorso accorpate. TABELLA Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025 : domanda al via dalle 9.00 di oggi 14 aprile. Chi può inserirsi - in quale provincia [LO SPECIALE]

L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda al via dalle 9. . Chi può inserirsi, in quale provincia [LO SPECIALE] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025 : ecco le prime FAQ del Ministero su classi di concorso accorpate e titoli. Domanda da domani 14 aprile

Il Ministero dell'istruzione e del Merito aprirà domani 14 aprile le funzioni per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025.

Ne parlano su altre fonti Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025: ecco le prime FAQ del Ministero su classi di concorso accorpate e titoli. Domanda da domani 14 aprile. Elenchi aggiuntivi prima fascia: requisiti e valutazione titoli d’accesso per chi s’inserisce per la prima volta. Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025: AVVISO MIM, domanda dal 14 aprile. Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: chi può presentare domanda, come e quando. Titoli conseguiti all'estero. SLIDE Ministero. Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: codici per le classi di concorso accorpate. TABELLA Ministero. Elenco aggiuntivo GPS prima fascia 2025: domande dal 14 aprile. Chi si inserisce a pieno titolo e chi con riserva. RISPOSTE AI QUESITI.

Lo riporta orizzontescuola.it: Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: codici per le classi di concorso accorpate. TABELLA Ministero - In seguito all'accorpamento di alcune classi di concorso con il dm n. 255/2023 l'abilitazione conseguita per una classe di concorso vale anche per l'altra dell'accorpamento. I codici alfanumerici da u ...

Lo riporta orizzontescuola.it: Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025: ecco le prime FAQ del Ministero su classi di concorso accorpate e titoli. Domanda da domani 14 aprile - Il Ministero dell'istruzione e del Merito aprirà domani 14 aprile le funzioni per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per gli aspiranti che con ...

Nota di tecnicadellascuola.it: Elenchi aggiuntivi prima fascia: requisiti e valutazione titoli d’accesso per chi s’inserisce per la prima volta - Da lunedì 14 fino a martedì 29 aprile 2025, i soggetti che, dopo il 24 giugno del 2024, hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso o tipologia di posto cui si riferisce ...