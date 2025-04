Crepet contro i genitori di oggi | Dire ‘amore mio’ ai figli è sbagliato Lasciamoli che portino pesi anche a scuola È così che si impara a vivere

Crepet, a Bari, ha portato un'ulteriore riflessione tagliente sull’educazione dei giovani. Con il suo spettacolo Mordere il cielo, ha sottolineato come i genitori di oggi abbiano sostituito la spinta all’autonomia con un eccesso di protezione.L'articolo Crepet contro i genitori di oggi: “Dire ‘amore mio’ ai figli è sbagliato. Lasciamoli che portino pesi, anche a scuola. È così che si impara a vivere” . Leggi su Orizzontescuola.it Paolo, a Bari, ha portato un'ulteriore riflessione tagliente sull’educazione dei giovani. Con il suo spettacolo Mordere il cielo, ha sottolineato come idiabbiano sostituito la spinta all’autonomia con un eccesso di protezione.L'articolodi: “aiche. Èche si” .

Oggi, al contrario, insegniamo ai ragazzi a vivere in comfort zone, in comodità: divano, maschera, vision pro, Playstation, “stai tranquillo amore mio”.

Secondo lui, il liceo era una cosa mia, era il mio lavoro”. Un'esaltazione della frase “o nuoti o anneghi” – detta a Crepet da un suo professore di Harvard.

