Ilrestodelcarlino.it - PAPERDI JUVE domina su General Contractor Jesi: D'Argenzio protagonista con 31 punti

6658: Kumer ne, Mastroianni 4, Heinonen 9, Romano 5, Azzaro 3, Ricci 2, Mauro ne, D’31, Zampella ne, Pisapia 5, Diouf, Giorgi 7. All. Massimiliano Baldiraghi: Ponziani, Bruno 6, Vettori 2, Di Emidio 15, Berra 2, Valentini 4, Marulli, Cena 8, Petrucci 12, Zucca 9. All. Marcello Ghizzinardi Arbitri: Marzo (Le), Galluzzo (Br) Parziali: 14-11, 45-25, 57-41 Serviva una vittoria allaContrator per difendere il posto privilegiato in un play in faticosamente conquistato nella prima parte di stagione, non basta l’orgogliosa reazione finale per evitare una sconfitta con poche attenuanti, che al 90% relega la truppa di coach Ghizzinardi nel calderone delle squadre chiamate al doppio turno post season per arpionare uno dei due posti disponibili nella griglia playoff.