Recession hair tornano i capelli con ricrescita in vista | no ai ritocchi sì al risparmio

ricrescita non è un problema: siamo nell'era dei "Recession hair", chiome al naturale che chiedono poca manutenzione. E andando meno in salone si risparmia. Leggi su Fanpage.it Lanon è un problema: siamo nell'era dei "", chiome al naturale che chiedono poca manutenzione. E andando meno in salone si risparmia.

Sia per le bionde che per le more, lasciar vivere il colore naturale è un gesto che racconta una nuova femminilità, meno costruita e più autentica. Una sorta di “effortless beauty” che strizza l’occhio all’indie sleaze e al mood rock di festival e after party.

