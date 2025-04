Addio a Mario Vargas Llosa Nobel per la Letteratura e gigante della narrativa latinoamericana

della Letteratura dice Addio a una delle sue voci più autorevoli e influenti: il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa si è spento domenica a Lima, all’età di 89 anni. A renderlo noto è stato il figlio Álvaro Vargas Llosa, con un messaggio pubblicato sull’account ufficiale X (ex Twitter):“Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace”.Nato ad Arequipa il 28 marzo 1936, Vargas Llosa è stato uno dei protagonisti del cosiddetto Boom latinoamericano, affermandosi a livello internazionale con opere intense, complesse e profondamente critiche verso le strutture del potere. Puntomagazine.it - Addio a Mario Vargas Llosa, Nobel per la Letteratura e gigante della narrativa latinoamericana Leggi su Puntomagazine.it Il figlio Álvaro ha dato l’annuncio su X. I funerali si terranno in forma privata. Le sue opere hanno segnato il ‘Boom’ latinoamericano.Il mondodicea una delle sue voci più autorevoli e influenti: il romanziere peruvianosi è spento domenica a Lima, all’età di 89 anni. A renderlo noto è stato il figlio Álvaro, con un messaggio pubblicato sull’account ufficiale X (ex Twitter):“Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre,, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace”.Nato ad Arequipa il 28 marzo 1936,è stato uno dei protagonisti del cosiddetto Boom latinoamericano, affermandosi a livello internazionale con opere intense, complesse e profondamente critiche verso le strutture del potere.

Addio al premio Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa - morto a 89 anni il romanziere peruviano autore de 'La casa verde'

È morto nella sua casa di Lima; nel 2010 il Nobel per la Letteratura È morto Mario Vargas Llosa, romanziere peruviano premio Nobel per la Letteratura nel 2010.

Addio a Mario Vargas Llosa : il Nobel per la letteratura si spegne a Lima

Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate.

