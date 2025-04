4 Torri Volley cede alla capolista Sav Silvolley | terza sconfitta consecutiva

Torri Volley 1 SAV SILVolley 3 (19-25, 27-25, 22-25, 19-25) La 4 Torri Volley lotta quattro set giocandosela per lunghi tratti alla pari con la capolista Sav SilVolley, che nei momenti decisivi del match però fa valere la propria superiorità conquistando tre punti preziosi per continuare la marcia in vetta alla classifica. Non è un caso se al palasport di Ferrara il sestetto di Trebaseleghe abbia ottenuto la nona vittoria di fila, che conferma il valore della squadra di Daldello, lanciatissima verso la promozione in serie A3. Per i granata invece si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate in casa contro Casalserugo e sul campo di Massanzago. Si tratta di un ko prevedibile, che fa meno male rispetto a quelli precedenti, ma dopo aver superato qualche settimana fa l'ex prima della classe Tmb Monselice la squadra di De Marco sognava di ripetersi contro Sav SilVolley.

4 Torri Volley ok in 4 set. Ora sale al settimo posto

. Gli ospiti infatti si aggiudicano la maratona del primo set (26-28), prima di subire la rimonta della squadra di De Marco che a partire dal secondo parziale comincia a martellare in maniera implacabile fino a conquistare l’intera posta in palio.

Volley serie b. 4 Torri riceve lo Slovolley Gorizia. Bova : "Non mollare»

La prima di queste nove partite è appunto contro lo SloVolley, che è formazione che arriva a Ferrara in cerca di punti salvezza. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Montecchio, la 4 Torri prova a ritrovarsi affrontando oggi al palasport lo SloVolley Zkb (inizio ore 17.

Volley serie b. 4 Torri a Padova per calare un tris vincente. Recuperato Aprile - anche Cascio a disposizione

Per Ferrara invece la musica è diversa: coach De Marco deve continuare a vincere per risalire la classifica, sfruttando anche le buone notizie che arrivano dall’infermeria.

