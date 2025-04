Ilrestodelcarlino.it - Valsa Group Modena domina all'Allianz Cloud: secondo 3-0 in un mese

di AlessandroTrebbiL’come fortino inespugnabile, per unache esce dalla casa di Milano col3-0 in proprio favore nel giro di poco più di une con una prestazione che per larghi tratti ha ricordato se non superato in meglio quella di regular season. Attenta e concreta fin dall’inizio, la formazione di Alberto Giuliani ha concesso pochissimo agli avversari: una piccola pausa nelset, due errori sui primi due match ball nel terzo, riuscendo però sempre a riprendersi in fretta e con piglio autoritario, di fronte a una squadra in evidente difficoltà ma che ha comunque concesso pochissimo. Una prestazione di altissimo livello in battuta, un eccellente gestione del gioco da parte di Luciano De Cecco, Gutierrez e Mati come individualità a spiccare sugli altri, ma lato campo diieri sera ha funzionato davvero tutto, grazie anche a una freschezza atletica messa in piedi da Oscar Berti che le altre formazioni, per ora, non sembrano avere.