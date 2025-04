Smartsystem Fano supera Abba Pineto e avanza ai quarti di Coppa Italia

Smartsystem Fano3Abba Pineto1 Smartsystem: Coscione, Merlo 18, Roberti ne, Raffa (L), Mandaloni, Klobucar 15, Magnanelli ne, Sorcinelli (L) ne, Acuti 7, Marks 17, Compagnoni, Tonkonoh 4, Mengozzi 9. All. Mastrangelo. Abba: Zamagni 7, Iurisci, Catone 1, Morazzini, Baesso 11, Kaislasalo 23, Molinari ne, Pesare (L) ne, Di Silvestre 16, Presta, Favaro, Bulfon, Rampazzo, Colinico ne. All. Di Tommaso. Arbitri: Russo e Lentini. Parziali: 25-23 (29'), 25-23 (32'), 22-25 (33'), 25-21 (34'). La Smartsystem piega Pineto per 2-0 e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Nel primo set si viaggia appaiati. Merlo è in super forma e detta la strada. Il Pineto resta in scia. E' Klobucar, ad aprire il varco (4-2). Ma gli abruzzesi non si distraggono e impattano (4-4). Il sorpasso è dietro l'angolo (4-5).

