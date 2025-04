E' morto Mario Vargas Llosa lo scrittore incantato dalla Vucciria e insignito di una laurea a Palermo

dalla Vucciria e dalla storia del suo mercato, a dispetto dei rifiuti e del degrado e aveva tenuto una lectio magistralis allo Steri, dove, il 14 settembre del 2015, gli era stata conferita dall'allora rettore dell'università di Palermo (e oggi sindaco), Roberto Lagalla. Palermotoday.it - E' morto Mario Vargas Llosa, lo scrittore incantato dalla Vucciria e insignito di una laurea a Palermo Leggi su Palermotoday.it Si era lasciato ammaliarestoria del suo mercato, a dispetto dei rifiuti e del degrado e aveva tenuto una lectio magistralis allo Steri, dove, il 14 settembre del 2015, gli era stata conferita dall'allora rettore dell'università di(e oggi sindaco), Roberto Lagalla.

Ne parlano su altre fonti È morto Mario Vargas Llosa, fu premio Nobel per la Letteratura. Addio allo scrittore Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Chi era Mario Vargas Llosa, il Nobel per la letteratura morto. La scazzottata con García Márquez. È morto Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura. Ultima ora. È morto il Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa, aveva 89 anni. E' morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura.

Come scrive msn.com: È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, pilastro della letteratura latinoamericana - È morto questa domenica, a Lima, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa. Aveva 89 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio Alvaro su X: «Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Ma ...

Riporta msn.com: Mario Vargas Llosa, morto il premio Nobel per la letteratura: aveva 89 anni. Le nozze con la zia acquisita, la lite a pugni con Garcia Marquez - Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 ...

Scrive fanpage.it: Morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura nel 2010 - Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Noto anche per la sua attività politica, aveva sposato il comunismo di Fidel Castro per poi convertirsi al liberismo.