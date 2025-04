Maltempo è allerta meteo in cinque regioni | cosa ci aspetta oggi

regioni, colpite da una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo. Il Maltempo non risparmierà il Centro e il Sud del Paese, con situazioni potenzialmente critiche già dalle prime ore della giornata.Maltempo in arrivo: Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo sotto osservazioneLa Protezione Civile ha ufficialmente diramato un’allerta gialla, destinata ad accendere l’attenzione sulle condizioni meteo attese per la giornata. Le regioni coinvolte sono Toscana, Lazio, Umbria e parte dell’Abruzzo, che dovranno affrontare una combinazione di fenomeni atmosferici di una certa intensità.Le previsioni parlano chiaro: sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno assumere localmente anche carattere di rovescio o temporale. Thesocialpost.it - Maltempo, è allerta meteo in cinque regioni: cosa ci aspetta oggi Leggi su Thesocialpost.it Nelle prossime ore il tempo cambierà radicalmente in diverse aree d’Italia, lasciando spazio a fenomeni atmosferici intensi. La giornata di lunedì 14 aprile si preannuncia particolarmente turbolenta per alcune, colpite da una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo. Ilnon risparmierà il Centro e il Sud del Paese, con situazioni potenzialmente critiche già dalle prime ore della giornata.in arrivo: Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo sotto osservazioneLa Protezione Civile ha ufficialmente diramato un’gialla, destinata ad accendere l’attenzione sulle condizioniattese per la giornata. Lecoinvolte sono Toscana, Lazio, Umbria e parte dell’Abruzzo, che dovranno affrontare una combinazione di fenomeni atmosferici di una certa intensità.Le previsioni parlano chiaro: sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno assumere localmente anche carattere di rovescio o temporale.

Potrebbe interessarti anche:

Maltempo sull’Italia - in arrivo venti forti e temporali al Centro : allerta gialla in 4 regioni

Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” .

Maltempo sull’Italia - in arrivo venti forti e temporali al Centro : allerta gialla in 4 regioni

(Adnkronos) – Una perturbazione atlantica si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia che causerà un graduale peggioramento del tempo su tutta la penisola.

Maltempo - allerta meteo gialla per temporali domani 14 aprile : le regioni a rischio

Continua a leggere . La Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino delle criticità meteo e idro e valutato per la giornata di domani, lunedì 14 aprile, un’allerta meteo gialla in quattro regioni per temporali e rischio idrogeologico.

Ne parlano su altre fonti Allerta meteo arancione | 5 dicembre 2024. Maltempo: allerta arancione in Toscana, gialla in cinque Regioni. Maltempo, allerta meteo in cinque regioni per temporali: ecco dove e quando, le previsioni. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 27 febbraio: le regioni a rischio. Allerta Meteo, non è affatto finita: forte maltempo per altri 5 giorni. Meteo: allerta rossa, arancione e gialla per maltempo il 5 settembre in Italia: criticità dal Veneto alla Lombardia.

Riporta msn.com: Meteo Pasqua, temporali e venti forti: allerta gialla in 4 regioni, dalla Toscana al Lazio. Ecco dove e fino a quando durerà il maltempo - Primavera addio. Temporali e venti forti caratterizzano quasi tutta la settimana di Pasqua. Una perturbazione atlantica si è spostata dall'Europa occidentale verso il ...

Come scrive fanpage.it: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 aprile: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino delle criticità meteo e idro e valutato per la giornata di domani, lunedì 14 aprile, un’allerta ...

Riporta centrometeoitaliano.it: Meteo – Maltempo anche intenso in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove - Meteo - Maltempo anche intenso in arrivo per domani con possibili temporali: scatta l'allerta della Protezione Civile, ecco dove ...