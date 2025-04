Lanazione.it - Il Pisa allunga: Spezia rimontato dal Mantova, promozione in Serie A più vicina

di Lorenzo VeroIlnuovamente. Una domenica al cardiopalma, quella vissuta dai tifosi – e dai giocatori – nerazzurri. Losi fa clamorosamente rimontare dal, sciupa un vantaggio di due reti e scivola a sette punti in classifica rispetto alla squadra di Inzaghi. Un pomeriggio che ha dell’incredibile, quello vissuto allo stadio "Martelli": Salvatore Esposito, prima con un assist per Aurelio, poi, poco dopo l’inizio della ripresa, mettendosi in proprio con un tiro da fuori area, porta la squadra di D’Angelo in vantaggio sul 2-0. Un risultato che ha messo l’anima in pace al pubblico nerazzurro, che aveva razionalmente accolto il successo dei liguri. Al 61’, quindi, la chiave di volta: dopo un controllo al var, l’arbitro Manganiello espelle Bertola. In dieci uomini, loaccusa il colpo, e ilprende fiducia.