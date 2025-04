Infortunati Juve | da McKennie e Koopmeiners a Perin e Mbangula cosa filtra in vista della trasferta di Parma

JuventusNews24Infortunati Juve: da McKennie e Koopmeiners a Perin e Mbangula, cosa filtra in vista della prossima trasferta di campionato al Tardini di ParmaArchiviata la vittoria casalinga contro il Lecce per la Juve è già il momento di iniziare a preparare la prossima insidiosa trasferta sul campo del Parma. Una trasferta per cui Tudor spera di recuperare alcune pedine preziose.McKennie e Koopmeiners, che come appreso da Juventusnews24 ieri sono stati valutati dallo staff medico, potrebbero rientrare tra i convocati. C’è fiducia anche per Perin e Mbangula. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da McKennie e Koopmeiners a Perin e Mbangula, cosa filtra in vista della trasferta di Parma Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: dainprossimadi campionato al Tardini diArchiviata la vittoria casalinga contro il Lecce per laè già il momento di iniziare a preparare la prossima insidiosasul campo del. Unaper cui Tudor spera di recuperare alcune pedine preziose., che come appreso dantusnews24 ieri sono stati valutati dallo staff medico, potrebbero rientrare tra i convocati. C’è fiducia anche per. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Continassa Juve : i bianconeri tornano al lavoro dopo la vittoria contro il Lecce! Giungono novità sulle condizioni di Koopmeiners e McKennie

Infortunati Juve: il punto dall’infermeria Milik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa La Juventus è subito tornata ad allenarsi alla Continassa.

Infortunio McKennie : affaticamento alla coscia destra dopo Juve Lecce. Le condizioni del centrocampista americano

Il centrocampista americano è stato valutato questa mattina e le sue condizioni non destano preoccupazioni. di Marco BaridonInfortunio McKennie: rimediato un affaticamento alla coscia destra dopo Juve Lecce.

Calciomercato Juve LIVE : novità sui rinnovi di Vlahovic - McKennie e Gatti - Osimhen primo obiettivo in attacco

Concorrenza elevata, spunta un’alternativa di lusso! I dettagli Rinnovi Juventus: da Vlahovic a Gatti e McKennie, cosa filtra sui tre casi spinosi e tutti i possibili scenari Renato Veiga Juventus, scatta l’operazione riscatto! A breve contatto diretto col Chelsea, ci sono anche tre club esteri in corsa McKennie sempre più al centro della Juve: pronto il rinnovo e un ruolo di spicco ai prossimi Mondiali in USA.

Ne parlano su altre fonti Infortunati Juve: McKennie, Koopmeiners, Perin e Mbangula. Le probabili formazioni di Juventus-Lecce (Serie A). Formazioni Aston Villa-Juventus, chi gioca titolare: le ultime su Weah, Koopmeiners, McKennie, Vlahovic e Watkins. Juventus, Fagioli non si è allenato ma dovrebbe recuperare per la Lazio. Da Milik e Bremer (fuori per mesi) a Nico: tutti gli infortunati della Juve. Juve, dagli esami di McKennie a Koopmeiners e la novità Adzic: cosa filtra.

tuttosport.com comunica: Koopmeiners e McKennie, passaggio in infermeria: Tudor con vista Parma - Operazione recupero. Almeno per un po'. Dopo aver lavorato duramente in questi giorni, Teun Koopmeiners deve alzare una piccola bandiera bianca: gli esami effettuati ieri mattina al JMedical hanno sen ...

Scrive tuttosport.com: Pagina 3 | Koopmeiners e McKennie, passaggio in infermeria: Tudor con vista Parma - Una chiosa che vale inoltre e in fondo per Weston McKennie. Come il compagno di reparto, il texano è stato valutato al mattino e il riscontro ha decretato un sospiro di sollievo collettivo: si tratta ...

Nota di jmania.it: Infortunati Juventus, problemi anche per McKennie: le sue condizioni - Nella giornata di ieri la Juventus ha conquistato una vittoria molto importante in casa contro il Lecce. La squadra bianconera, grazie ad una prestazione solida, ha segnato due reti (subendone una) e ...