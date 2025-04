Mathieu Van der Poel trionfa alla Parigi-Roubaix Pogacar secondo

Mathieu Van der Poel, già vincitore alla Sanremo. Terza Parigi-Roubaix di fila, come solo l’avo Lapize e il nostro Moser, ottava prova monumento in bacheca, quante ne ha raccolte il suo amicone Pogacar, che stavolta deve accomodarsi sul secondo gradino del podio: un risultatone per chi sul pavé francese il naso non l’aveva mai messo, ma non quella vittoria che ne avrebbe alimentato la leggenda. Per vincere la Regina delle classiche serve fortuna, ma pure non avere inciampi: Van der Poel fa tutto bene, Pogacar no. A 38 chilometri dal velodromo di Roubaix, quando la corsa è da poco diventata una questione fra i due mostri, lo sloveno arriva troppo forte in curva e va gambe all’aria: con abbondante anticipo, è già il verdetto. Sport.quotidiano.net - Mathieu Van der Poel trionfa alla Parigi-Roubaix, Pogacar secondo Leggi su Sport.quotidiano.net I padroni delle classiche continuano a passarsi la penna: a scrivere la storia stavolta èVan der, già vincitoreSanremo. Terzadi fila, come solo l’avo Lapize e il nostro Moser, ottava prova monumento in bacheca, quante ne ha raccolte il suo amicone, che stavolta deve accomodarsi sulgradino del podio: un risultatone per chi sul pavé francese il naso non l’aveva mai messo, ma non quella vittoria che ne avrebbe alimentato la leggenda. Per vincere la Regina delle classiche serve fortuna, ma pure non avere inciampi: Van derfa tutto bene,no. A 38 chilometri dal velodromo di, quando la corsa è da poco diventata una questione fra i due mostri, lo sloveno arriva troppo forte in curva e va gambe all’aria: con abbondante anticipo, è già il verdetto.

Potrebbe interessarti anche:

Ciclismo - Mathieu van der Poel vince la Parigi Roubaix. Pogacar cade

Roma, 13 apr. . Dopo la foresta di Arenberg la gara si infiamma: Pogacar parte, Pedersen fora, van der Poel risponde e Philipsen si stacca lasciando i soliti due.

Pagelle Parigi-Roubaix 2025 : Mathieu van der Poel - tris da leggenda. Pogacar tornerà per vincere - italiani sfortunati

Solo van der Poel ha tenuto il passo del campione del mondo in carica che ha provato a staccare anche il neerlandese, forse esagerando in una curva, finendo così a terra.

Ciclismo - Mathieu van der Poel vince la Parigi-Roubaix 2025 : decisiva la caduta di Pogacar

I due ora hanno in bacheca otto classiche a testa. Il testa a testa è stato deciso da una caduta dello sloveno a meno di 40 chilometri dal traguardo.

Ne parlano su altre fonti Carissimo Mathieu, che ne dici di fare anche la Liegi?. van der Poel: "L'errore di Pogacar? Ha sottovalutato la curva. Io dovevo proseguire". Parigi-Roubaix 2025 - Tifoso tira borraccia in faccia a Mathieu van der Poel - Video. ROUBAIX. INCREDIBILE GESTO DI UN IDIOTA, LANCIATA UNA BORRACCIA ADDOSSO A VAN DER POEL. VIDEO. Parigi-Roubaix 2025: una borraccia colpisce in faccia Van der Poel. Van der Poel colpito in faccia da una borraccia alla Paris-Roubaix: «Come essere colpito da una pietra».

Riporta msn.com: Van der Poel cala il tris: più forte di un idiota nella Parigi-Roubaix che "battezza" Pogacar - Non gli tirano le pietre, ma una borraccia, in pieno volto. Alla fine Mathieu Van der Poel si porta a casa la terza pietra, dopo aver rischiato di finire gambe per aria per una borracciata. Gli va tut ...

Secondo tuttosport.com: Van der Poel, la corona resta su: la terza Parigi-Roubaix di fila è storia - Un successo ancora più clamoroso perchè stavolta al via c'era Tadej Pogacar e perchè i suoi rivali minacciavano fuoco e fiamme ...

Si apprende da sport.virgilio.it: Van der Poel, il trionfo alla Parigi-Roubaix e l'accusa choc: "Colpito da una borraccia, è tentato omicidio" - Van der Poel, clamorosa denuncia dopo il trionfo alla Parigi-Roubaix. Accusa choc del campione olandese: Colpito da una borraccia, è tentato omicidio.