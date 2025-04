Bergomi elogia Arnautovic | Di lui ho sempre pensato una cosa! Bisogna stare attenti al Bayern per una ragione

Bergomi, ha voluto dire la sua sul momento della squadra in vista del ritorno col Bayern MonacoIntervenuto dagli studi Sky Sport durante Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha fatto il punto sul momento dell’Inter in vista della gara di ritorno contro il Bayern Monaco per i quarti di finale di Champions League. Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro anche nei confronti di Marko Arnautovic.VERSO IL Bayern – «Conosciamo i tedeschi: verranno a Milano a fare la stessa gara, in casa o fuori cambia poco per loro. Guarda Bastoni che fa la punta a Monaco, Barella diventa il più basso. quando l’Inter non trova spazio, si rifugia dal portiere. Il Bayern faceva tutte coppie, la giocata sul portiere è per evitare questa pressione. Barella fa un cambio gioco di 70/80 metri per Bastoni, a un certo punto Darmian fa il centravanti. Internews24.com - Bergomi elogia Arnautovic: «Di lui ho sempre pensato una cosa! Bisogna stare attenti al Bayern per una ragione» Leggi su Internews24.com di RedazioneL’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe, ha voluto dire la sua sul momento della squadra in vista del ritorno colMonacoIntervenuto dagli studi Sky Sport durante Sky Calcio Club, Beppeha fatto il punto sul momento dell’Inter in vista della gara di ritorno contro ilMonaco per i quarti di finale di Champions League. Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro anche nei confronti di Marko.VERSO IL– «Conosciamo i tedeschi: verranno a Milano a fare la stessa gara, in casa o fuori cambia poco per loro. Guarda Bastoni che fa la punta a Monaco, Barella diventa il più basso. quando l’Inter non trova spazio, si rifugia dal portiere. Ilfaceva tutte coppie, la giocata sul portiere è per evitare questa pressione. Barella fa un cambio gioco di 70/80 metri per Bastoni, a un certo punto Darmian fa il centravanti.

Potrebbe interessarti anche:

“Tutti aspettano che l’Inter non vinca nulla - ma cosa volete da Inzaghi? Contro il Bayern due difficoltà” : parla Bergomi

E a volte la squadra si impantana: “L’Inter purtroppo o per fortuna, gioca ogni partita pensando alla prossima e si è visto pure a Parma. In più, molto dipenderà dalle condizioni di Lautaro che è rientrato solo a Parma dall’infortunio”.

Bergomi : «Inter - per dare fastidio al Bayern devi fare questo! Pareggio? Può lasciarti il controllo della partita…»

E se l’Inter passa, sono convinto che l’exploit in Champions la aiuterà ad avere energie pure per lo scudetto». ASSENZE PER ENTRAMBE LE SQUADRE– «Innanzitutto va detto che l’Inter deve stare bene fisicamente per contrastarli, altrimenti si fa dura.

Bayern Monaco Inter - Bergomi : «Ecco cosa dovranno fare i nerazzurri per mettere in difficoltà la squadra di Kompany…»

com . Ma devi avere coraggio perché verranno a pressarti fortissimo. L’Inter non ha i giocatori da uno contro uno, deve andare con il possesso e con tanti giocatori oltre la palla: è Dumfries che ti dà maggiormente profondità.

Ne parlano su altre fonti Bergomi elogia Arnautovic: «Di lui ho sempre pensato una...».

Nota di fcinter1908.it: Bergomi: “Ho sempre pensato questa cosa su Arnautovic! E mi dicono che lui in spogliatoio…” - A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato degli ultimi impegni dell’Inter di Simone Inzaghi e in particolare di Marko Arnautovic ...

Si apprende da informazione.it: Bergomi elogia Dimarco: «Mancava uno così da Roberto Carlos» - Bergomi, l’ex capitano dell’Inter ha elogiato Dimarco dopo la vittoria di oggi contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, ha commentato la vittoria della squadra di ...

Nota di firenzeviola.it: Arnautovic: "Ho avuto un attacco di panico in campo, non so perché" - Il medico mi ha dato un'occhiata veloce, mi ha dato un rimedio e poi tutto è tornato a posto, e ho potuto continuare". E' il racconto di Marko Arnautovic, riferito dalla 'Bild', che ieri nello ...