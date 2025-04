Spread Btp-Bund scende in avvio a 119 punti dopo S&P

Spread Btp-Bund si riduce in avvio di seduta a 119,1 punti base dai 124,5 della chiusura di venerdì. A fare restringere il differenziale contribuisce il miglioramento del rating dell'Italia da parte di S&P. Il rendimento dei titoli di Stato italiani con scadenza dieci anni è al 3,75% dal 3,8% di venerdì scorso, quello del Bund tedesco è invece fermo al 2,56%. Quotidiano.net - Spread Btp-Bund scende in avvio a 119 punti dopo S&P Leggi su Quotidiano.net LoBtp-si riduce indi seduta a 119,1base dai 124,5 della chiusura di venerdì. A fare restringere il differenziale contribuisce il miglioramento del rating dell'Italia da parte di S&P. Il rendimento dei titoli di Stato italiani con scadenza dieci anni è al 3,75% dal 3,8% di venerdì scorso, quello deltedesco è invece fermo al 2,56%.

