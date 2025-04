Sololaroma.it - Roma, l’1-1 nel derby frena la corsa europea: Champions più lontana

Non perde da dicembre, è vero. Ma quando c’è da cambiare passo, lasi scopre sempre con il fiato corto. Il pareggio per 1-1 nelcontro la Lazio, arrivato ieri sera all’Olimpico, è solo l’ultimo indizio di una tendenza ormai consolidata: contro le big, i giallorossi non riescono mai a dare la zampata giusta. Né Ranieri, con tutta la sua esperienza e la sua carica emotiva, riesce a scardinare un blocco che pare più mentale che tecnico.teso e nervosoLa sfida contro la Lazio, tanto attesa quanto sentita, si è rivelata carica di tensione, segnata da nervosismi, simulazioni, falli e scorrettezze che hanno riportato alla mente le versioni più ruvide delcapitolino, quelle degli anni ‘90, quando il sangue bolliva più del talento.Dopo un primo tempo frammentato e poco fluido, è stata la Lazio a passare in vantaggio congnoli, abile a capitalizzare l’ennesima distrazione difensiva dellasu palla inattiva.