Olimpia Milano supera Pistoia 95-80 | vittoria numero 500 per Ettore Messina

Olimpia Milano che supera il fanalino di coda Pistoia per 95-80 in una partita di cui prende le redini solo nel secondo tempo. I biancorossi ritornano al successo in campionato trovando ancora da Zach LeDay (nella foto) una prestazione super da 24 punti e la prima doppia cifra stagionale di Giordano Bortolani autore di 13 punti. È stata una partita strana, perché ufficialmente risulta essere la vittoria numero 500 nella carriera di Ettore Messina, anche se il coach non se l’è per nulla goduta visto che ha dovuto rimanere negli spogliatoi dopo l’intervallo per un forte attacco di emicrania. L’approccio dei milanesi non è stato brillante, tutto il primo tempo è stato in equilibrio (massimo vantaggio +6 sul 33-27), con Pistoia anche avanti al 18’ sul 41-42. Il turbo Milano l’ha messo a inizio ripresa con Mirotic subito protagonista del parziale che ha dato il +12 all’Armani sul 61-49 già nel giro di un paio di minuti (il montenegrino poi finirà con 18 punti realizzati). Ilgiorno.it - Olimpia Milano supera Pistoia 95-80: vittoria numero 500 per Ettore Messina Leggi su Ilgiorno.it Compitino svolto dall’cheil fanalino di codaper 95-80 in una partita di cui prende le redini solo nel secondo tempo. I biancorossi ritornano al successo in campionato trovando ancora da Zach LeDay (nella foto) una prestazione super da 24 punti e la prima doppia cifra stagionale di Giordano Bortolani autore di 13 punti. È stata una partita strana, perché ufficialmente risulta essere la500 nella carriera di, anche se il coach non se l’è per nulla goduta visto che ha dovuto rimanere negli spogliatoi dopo l’intervallo per un forte attacco di emicrania. L’approccio dei milanesi non è stato brillante, tutto il primo tempo è stato in equilibrio (massimo vantaggio +6 sul 33-27), conanche avanti al 18’ sul 41-42. Il turbol’ha messo a inizio ripresa con Mirotic subito protagonista del parziale che ha dato il +12 all’Armani sul 61-49 già nel giro di un paio di minuti (il montenegrino poi finirà con 18 punti realizzati).

