Ucraina Zelensky | Trump venga a vedere cosa ha fatto Putin

Zelensky ha esortato Donald Trump a visitare l’Ucraina “per capire cosa ha fatto Putin“. “Prima di qualsiasi decisione, di qualsiasi tipo di negoziazione, venga a vedere persone, civili, soldati, ospedali, chiese bambini distrutti o morti”, ha aggiunto Zelensky in una intervista rilasciata alla Cbs. Trump: “Attacco a Sumy terribile, mi hanno detto che è stato un errore”Poco prima, il presidente degli Usa Donald Trump ha definito l’attacco missilistico russo sulla città Ucraina di Sumy nel quale hanno perso la vita 34 persone, tra cui due bambini,”una cosa terribile“. “Mi è stato detto che hanno commesso un errore”, ha aggiunto Trump senza fornire ulteriori dettagli. Tajani: “A Sumy attacco grave contro popolazione civile”Sull’attacco è intervenuto anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Trump venga a vedere cosa ha fatto Putin” Leggi su Lapresse.it Il presidente ucraino Volodymyrha esortato Donalda visitare l’“per capireha“. “Prima di qualsiasi decisione, di qualsiasi tipo di negoziazione,persone, civili, soldati, ospedali, chiese bambini distrutti o morti”, ha aggiuntoin una intervista rilasciata alla Cbs.: “Attacco a Sumy terribile, mi hanno detto che è stato un errore”Poco prima, il presidente degli Usa Donaldha definito l’attacco missilistico russo sulla cittàdi Sumy nel quale hanno perso la vita 34 persone, tra cui due bambini,”unaterribile“. “Mi è stato detto che hanno commesso un errore”, ha aggiuntosenza fornire ulteriori dettagli. Tajani: “A Sumy attacco grave contro popolazione civile”Sull’attacco è intervenuto anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani.

Potrebbe interessarti anche:

Zelensky : Trump venga a vedere strage

05 Il presidente ucraino Zelensky ha invitato Trump a visitare l'Ucraina per vedere con i propri occhi gli effetti della guerra. Un appello diretto al presidente USA, che in durante la sua campagna elettorale e anche al suo insediamento,aveva dichiarato di poter risolvere rapidamente il conflitto.

Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione

Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a visitare l'Ucraina per constatare la devastazione e "vedere la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti".

Ucraina - raid russo provoca strage di civili a Sumy | Zelensky attacca Putin e poi invita Trump : "Venga a vedere la devastazione"

Il premier britannico Starmer: "Putin deve ora accettare un cessate il fuoco completo e immediato senza condizioni". Kellogg, l'inviato di Trump: "Superati ogni limiti di decenza".

Ne parlano su altre fonti Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Tajani: “Sumy? Russia non invade per errore, è aggressione”. Ucraina, Zelensky: "Trump venga a vedere cosa ha fatto Putin" - LaPresse. Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky: «Trump venga a vedere morte e distruzione. Ricoverate 68 persone dopo l'attacco a Sumy, 8 gravi. Distrutti 20 edifici». Ucraina, raid russo provoca strage di civili a Sumy | Zelensky attacca Putin e poi invita Trump: "Venga a vedere la devastazione". Incontro Starmer-Zelensky a Downing Street: "Sostegno a Kiev per tutto il tempo necessario" - Meloni sente Trump in vista dell'incontro di domani a Londra con Zelensky. Trump-Zelensky, è scontro tra Lega e Forza Italia. Opposizioni a Meloni: “Venga in Aula prima del….

Come scrive iltempo.it: Dini: “La guerra in Ucraina finirà e Trump cambierà strategia. Meloni lo sa e va a trattare come leader d'Europa” - «Giorgia Meloni col nuovo presidente americano ha un rapporto migliore di ogni altro leader europeo. Il suo viaggio a Washington è ...

Lo riporta huffingtonpost.it: Donald Trump sulla strage di Putin: "Mi hanno detto che è stato un errore" - Il presidente degli Usa Donald Trump ha definito l'attacco missilistico russo sulla città ucraina di Sumy "una cosa terribile". "Mi è stato detto che hanno commesso un errore", ha aggiunto Trump senza ...

Lo riporta gaeta.it: Zelensky invita Trump in Ucraina: un appello alla responsabilità e alla pace - Zelensky invita Trump a visitare l'Ucraina per testimoniare la devastazione della guerra e collaborare alla creazione di un piano di pace, sottolineando l'importanza del supporto internazionale.