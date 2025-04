Fezzanese batte Prato 2-1 e si qualifica per i playoff juniores nazionali

Fezzanese 2 Prato 1 Fezzanese: Agolli, Specchia, Codeglia (76' Cuccio), Carli L., Corrado M., Medusei, Corrado S. (85' Agotani), Costa, Perez Mendez (84' Locori), Fiori G., Cristodaro (60' Galloro - 90' Menini). (A disp. Semeraro, Scollo, Rosaia, Guglielmi). All. Ponte. Prato: Spina, Ukwuani, Rossi, Nannucci, Papanikola (53' Lombardi L.), Fiore, Vannucchi (68' Mancioppi), Castelletti, Danesi, Lombardi C., Robi. ALL. Carli P.L. Arbitro: Salvetti di Spezia (assistenti Della Monica e Gelo). Reti: 21' (rig.) e 36' Fiori G., 50' Nannucci. Note: espulsi al 79' Robi e all'88' Rossi. PAGLIARI – Risultato storico quello ottenuto dalla juniores nazionale della Fezzanese che si qualifica per la prima volta per i playoff grazie al secondo posto del girone F. I team di Giulio Ponte nell'ultima giornata batte 2-1 il Prato grazie ad una doppietta del bomber Giacomo Fiori (nella foto).

