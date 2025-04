Giorgetti e la Global Tax sulle multinazionali | I dazi di Trump? Il Wto è morto da tempo

dazi lo «scossone» che Donald Trump ha dato all’economia Globale. Lo stato di agitazione in cui versano i mercati di tutto il mondo assomiglia piuttosto alle «doglie di un parto», che porterà alla luce «un nuovo sistema» con regole diverse rispetto a tutto ciò che si è visto finora. Ne è convinto Giancarlo Giorgetti, che ieri – domenica 13 aprile – è intervenuto in video collegamento a un’iniziativa della scuola di formazione politica della Lega. Secondo il ministro dell’Economia, è in corso «un momento di grande cambiamento». Perché «quello che veniva dato per scontato, dalle regole di comportamento alla Globalizzazione e al libero commercio, è messo pesantemente in discussione».«Il Wto è morto»Nel suo intervento all’iniziativa del Carroccio, Giorgetti invita a riflettere sullo stato di salute del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, che «sopravvive come un organismo in letargo a cui nessuno fa più riferimento». Leggi su Open.online Non si limita certo ailo «scossone» che Donaldha dato all’economiae. Lo stato di agitazione in cui versano i mercati di tutto il mondo assomiglia piuttosto alle «doglie di un parto», che porterà alla luce «un nuovo sistema» con regole diverse rispetto a tutto ciò che si è visto finora. Ne è convinto Giancarlo, che ieri – domenica 13 aprile – è intervenuto in video collegamento a un’iniziativa della scuola di formazione politica della Lega. Secondo il ministro dell’Economia, è in corso «un momento di grande cambiamento». Perché «quello che veniva dato per scontato, dalle regole di comportamento allaizzazione e al libero commercio, è messo pesantemente in discussione».«Il Wto è»Nel suo intervento all’iniziativa del Carroccio,invita a riflettere sullo stato di salute del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, che «sopravvive come un organismo in letargo a cui nessuno fa più riferimento».

Ne parlano su altre fonti Giorgetti e la Global Tax sulle multinazionali: «I dazi di Trump? Il Wto è morto da tempo». Giorgetti: «Sulle tasse ai miliardari decisione degli Stati, avanzare con le tasse sulle multinazionali. Minimum tax, Trump ritira gli Usa dall'imposta globale del 15% sulle multinazionali e salva i profitti di Big Tech. Trump rinnega l’accordo Ocse sulla tassazione delle multinazionali. Trump cancella anche la Global Minimum Tax negli Usa: un’amministrazione Tech-Driven. Giorgetti al G20 di Rio: Piano Mattei nostra priorità, avanzare con le tasse sulle multinazionali.

Scrive informazione.it: Giorgetti rilancia la global tax. “Il Wto non esiste più da tempo” - Lo “scossone” di Donald Trump non si esaurisce nei dazi. Investe “i confini e gli equilibri mondiali”. Quando appare sul maxischermo della sala di palazzo Rospigliosi che ospita la scuola di formazion ...

msn.com comunica: L'analisi di Giorgetti: "Trump sta disegnando il nuovo ordine globale. Il Wto? Era già morto" - «Sul fronte dei dazi le cose sono complesse. Ci sarà il viaggio della presidente Meloni, io sarò a Washington la settimana successiva per incontrare il segretario del Tesoro. È chiaro che il negoziato ...

Si apprende da ilsole24ore.com: G7: Giorgetti, verso fumata nera su global minimum tax (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Stresa, 23 mag - Per la tassazione delle multinazionali si profila una 'fumata' nera. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un incontro con la ...