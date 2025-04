Tudor Juve il tecnico non molla di un centimetro | tra presente e futuro è al lavoro con un duplice obiettivo in testa

JuventusNews24Tudor Juve, il tecnico non molla di un centimetro: tra presente e futuro, è al lavoro con un duplice obiettivo in testa. A cosa pensa l’allenatore croatoLa cura Tudor sta funzionando. A dirlo sono i risultati, con la Juve che nelle ultime tre partite ha conquistato due vittorie in casa e un pareggio a Roma contro la squadra di Ranieri.Un bottino niente male per il tecnico croato, al lavoro da qualche settimana con un duplice obiettivo: da un lato vuole tirare fuori dai suoi calciatori il meglio per centrare l’obiettivo minimo, dall’altro punta sempre a una conferma in panchina anche per la prossima stagione. E ad oggi ha chance. Lo riporta Tuttosport.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Tudor Juve, il tecnico non molla di un centimetro: tra presente e futuro, è al lavoro con un duplice obiettivo in testa Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, ilnondi un: tra, è alcon unin. A cosa pensa l’allenatore croatoLa curasta funzionando. A dirlo sono i risultati, con lache nelle ultime tre partite ha conquistato due vittorie in casa e un pareggio a Roma contro la squadra di Ranieri.Un bottino niente male per ilcroato, alda qualche settimana con un: da un lato vuole tirare fuori dai suoi calciatori il meglio per centrare l’minimo, dall’altro punta sempre a una conferma in panchina anche per la prossima stagione. E ad oggi ha chance. Lo riporta Tuttosport.Leggi suntusnews24.com

