Prato sconfitto 3-1 dal Cittadella Vis Modena | quarta sconfitta interna consecutiva

Prato 1 Cittadella Vis Modena 3 Prato (3-4-1-2): Gariti; Videtta (dal 69’ Mazza), Conson, Galliani (dall’84’ Diana); Ciavarelli (dal 69’ Giusti), Azizi (dal 69’ Iuliano), Remedi (dal 71’ Rossi), Girgi; Di Stefano; Cozzari, Pereira. All. Mariotti. Cittadella VIS Modena (3-4-2-1): De Fazio; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti, Teresi (dal 92’ Berziga), Mandelli, Martey (dal 78’ Sardella); Sala (dal 64’ Guidone), Osuji; Formato (dall’84’ Bertani). All. Gori. Arbitro: Giovanni Nonnato di Rovigo. Note: Circa 200 spettatori. Ammoniti Cozzari, Iuliano, Pereira. Recupero 6’ st. Marcatori: Pereira al 19’, Formato al 52’, Osuji al 66’, Guidone all’82’. Sprofondo Prato. Arriva la quarta sconfitta di fila interna. Stavolta a fare festa al Lungobisenzio è il Cittadella Vis Modena, che ribalta la rete di Pereira e si impone 3-1, trascinato dai sigilli di Formato, Osuji e Guidone. Sport.quotidiano.net - Prato sconfitto 3-1 dal Cittadella Vis Modena: quarta sconfitta interna consecutiva Leggi su Sport.quotidiano.net Vis(3-4-1-2): Gariti; Videtta (dal 69’ Mazza), Conson, Galliani (dall’84’ Diana); Ciavarelli (dal 69’ Giusti), Azizi (dal 69’ Iuliano), Remedi (dal 71’ Rossi), Girgi; Di Stefano; Cozzari, Pereira. All. Mariotti.VIS(3-4-2-1): De Fazio; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti, Teresi (dal 92’ Berziga), Mandelli, Martey (dal 78’ Sardella); Sala (dal 64’ Guidone), Osuji; Formato (dall’84’ Bertani). All. Gori. Arbitro: Giovanni Nonnato di Rovigo. Note: Circa 200 spettatori. Ammoniti Cozzari, Iuliano, Pereira. Recupero 6’ st. Marcatori: Pereira al 19’, Formato al 52’, Osuji al 66’, Guidone all’82’. Sprofondo. Arriva ladi fila. Stavolta a fare festa al Lungobisenzio è ilVis, che ribalta la rete di Pereira e si impone 3-1, trascinato dai sigilli di Formato, Osuji e Guidone.

