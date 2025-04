Lanazione.it - È morto Profumo. Al secolo Sergio Picinotti

Arezzo, 14 aprile 2025 – È. Al, ma per tutti ad Arezzo conosciuto col suo soprannome.se ne è andato all’età di 72 anni. ra ricoverato da alcuni mesi e ieri mattina è arrivata la notizia della sua morte.era un ersonaggio poliedrico e molto conosciuto in città, grande protagonista della vita notturna nei locali aretini, era originario dell’Orciolaia dove tuttora aveva molte amicizie. Aveva partecipato anche al grande raduno del quartiere che era stato organizzato nel 2022. Lo stesso quartiere che adesso lo piange. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 alla chiesa della Misericordia di via Garibaldi.