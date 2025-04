È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa pilastro della letteratura latinoamericana

morto questa domenica, a Lima, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa. Aveva 89 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio Alvaro su X: «Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace». Premio Nobel per la letteratura nel 2010, figura controversa e brillante, Vargas Llosa lascia un’impronta indelebile nella narrativa mondiale.Chi era Mario Vargas LlosaNato ad Arequipa nel 1936, debuttò nel 1963 con La città e i cani, romanzo che scatenò scandalo in patria, perché offriva un ritratto durissimo e realistico della vita all’interno della scuola militare Leoncio Prado di Lima, dove lo stesso autore aveva studiato da ragazzo. Il romanzo diede il via al cosiddetto “boom” della letteratura latinoamericana, che tra gli Anni 60 e 70 ha portato alla ribalta internazionale una generazione di scrittori dell’America Latina, tra cui Gabriel García Márquez. Lettera43.it - È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, pilastro della letteratura latinoamericana Leggi su Lettera43.it questa domenica, a Lima, loperuviano. Aveva 89 anni. A dare l’annuncio è stato il figlio Alvaro su X: «Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre,, èoggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace». Premio Nobel per lanel 2010, figura controversa e brillante,lascia un’impronta indelebile nella narrativa mondiale.Chi eraNato ad Arequipa nel 1936, debuttò nel 1963 con La città e i cani, romanzo che scatenò scandalo in patria, perché offriva un ritratto durissimo e realisticovita all’internoscuola militare Leoncio Prado di Lima, dove lo stesso autore aveva studiato da ragazzo. Il romanzo diede il via al cosiddetto “boom”, che tra gli Anni 60 e 70 ha portato alla ribalta internazionale una generazione di scrittori dell’America Latina, tra cui Gabriel García Márquez.

E' morto Mario Vargas Llosa - lo scrittore incantato dalla Vucciria e insignito di una laurea a Palermo

. . Si era lasciato ammaliare dalla Vucciria e dalla storia del suo mercato, a dispetto dei rifiuti e del degrado e aveva tenuto una lectio magistralis allo Steri, dove, il 14 settembre del 2015, gli era stata conferita dall'allora rettore dell'università di Palermo (e oggi sindaco), Roberto Lagalla.

Addio al premio Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa - morto a 89 anni il romanziere peruviano autore de 'La casa verde'

Si è spento nella sua casa di Lima, in Perù, all'età di 89 anni. È morto nella sua casa di Lima; nel 2010 il Nobel per la Letteratura È morto Mario Vargas Llosa, romanziere peruviano premio Nobel per la Letteratura nel 2010.

Mario Vargas Llosa morto a 89 anni : dal primo romanzo bruciato in piazza al Nobel per la letteratura

. Nel 1993 Vargas Llosa ha chiesto e ottenuto la cittadinanza spagnola che gli è stata concessa dal governo di Madrid allora socialista, riuscendo ad acquisirla senza dover rinunciare a quella peruviana.

