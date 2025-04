Francesco Condemi | Rifarei il gesto alle Olimpiadi Il Settebello sarà pronto per i Mondiali con le nuove regole

Francesco Condemi, attaccante classe 2003 della Pro Recco e della Nazionale, ha parlato ad OA Sport in vista della parte conclusiva della stagione, ricca di appuntamenti di spicco, sia con la squadra di club, in vista dei play-off scudetto e del ritorno delle semifinali di Euro Cup, sia con il Settebello, che sarà impegnato ai Mondiali.La Pro Recco, dopo le difficoltà societarie della scorsa estate, si è dimostrata ancora vincente sia in Italia, avendo conquistato la Coppa Italia e trovandosi in vetta, ad un turno dal termine, della regular season in Serie A1, sia in Europa, avendo ipotecato seriamente il passaggio in finale in Euro Cup.Il Settebello, invece, squalificato per 6 mesi dalle competizioni internazionali dopo quanto accaduto alle scorse Olimpiadi, ha dovuto saltare qualificazioni e, di conseguenza, Super Final di World Cup, dovendo così sperimentare le nuove regole introdotte da World Aquatics direttamente ai Mondiali.

