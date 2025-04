A12 chiusa per due notti tra Civitavecchia sud e nord mezzi pesanti dirottati nella Tuscia

Civitavecchia, nelle due notti di lunedì 14 e martedì 15 aprile, con orario 22-6, chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, verso la strada statale 1 Aurelia, per consentire la riconfigurazione dell'area di cantiere, installato nell'ambito del piano di. Viterbotoday.it - A12 chiusa per due notti tra Civitavecchia sud e nord, mezzi pesanti dirottati nella Tuscia Leggi su Viterbotoday.it Sulla A12 Roma-, nelle duedi lunedì 14 e martedì 15 aprile, con orario 22-6, chiuso il tratto compreso trasud e, verso la strada statale 1 Aurelia, per consentire la riconfigurazione dell'area di cantiere, installato nell'ambito del piano di.

Ne parlano su altre fonti Autostrada A4 Bergamo, due notti di chiusura per il casello di Dalmine. Più altre in arrivo (anche domenica). Autostrada, chiuso per due notti il tratto tra Grottammare e San Benedetto in entrambe le direzioni. Chiusa per due notti consecutive la A12 tra Civitavecchia sud e nord: mezzi pesanti dirottati nella Tuscia. Due notti di lavori sulla A8, chiuso un tratto di autostrada e due svincoli. Lavori in autostrada, chiusa la A26 a Borgomanero. Autostrada, due notti di chiusura per Firenze nord.

Nota di msn.com: Camion a fuoco in A12, due intossicati: autostrada chiusa dalla mattina, traffico nel caos - Il mezzo trasportava carta, in corso le ispezioni nella galleria del Fico. Stop al traffico nel tratto Chiavari-Sestri Levante, code fino a 5 chilometri e disagi anche in Aurelia ...

Si apprende da trasporti-italia.com: A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-CIVITAVECCHIA NORD - Roma, 11 aprile 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, nelle due notti di lunedì 14 e martedì 15 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e ...

Segnala canaledieci.it: Manutenzione viadotti, A1 e A12 chiuse per una notte: date e deviazioni - Previste per l’A1e l’A12 due notti di chiusura, le deviazioni indicate Sulla A1 ... per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa Torrimpietra, secondo il seguente ...