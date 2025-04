Tajani | strage Sumy non è stata errore

errore' quando hanno deciso di invadere l'Ucraina, violando qualsiasi regola del diritto internazionale". Così il ministro degli Esteri, Tajani, commenta le parole di Trump sulla strage di civili a Sumy. Il presidente Usa aveva condannato l'attacco, ma aveva detto di aver saputo di un "errore". "Quello che è successo ieri è inaccettabile perché parte di una inaccettabile aggressione a un Paese libero e indipendente", ha sottolineato Tajani. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.34 "I russi non hanno fatto 'un' quando hanno deciso di invadere l'Ucraina, violando qualsiasi regola del diritto internazionale". Così il ministro degli Esteri,, commenta le parole di Trump sulladi civili a. Il presidente Usa aveva condannato l'attacco, ma aveva detto di aver saputo di un "". "Quello che è successo ieri è inaccettabile perché parte di una inaccettabile aggressione a un Paese libero e indipendente", ha sottolineato

Guerra Ucraina-Russia - news in diretta : strage di civili a Sumy - almeno 34 morti. Tajani : “Russia non invade per errore - è aggressione”

Tajani: "Russia non invade per errore, è aggressione". Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina dopo l'attacco russo su Sumy che ha provocato la morte di almeno 34 persone, tra cui bambini.

