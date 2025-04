Napoli 15 aprile 2025 | al Multicinema Modernissimo la proiezione di Gharibeh va meh di Bahram Beyzaie

aprile 2025, alle ore 21:15, il Multicinema Modernissimo di Napoli ospita la proiezione di "Gharibeh va meh" (Lo straniero e la nebbia), capolavoro del regista iraniano Bahram Beyzaie, nell'ambito della rassegna "Manifesti per un cinema libero – I dannati della terra".Un film simbolo della New Wave iranianaGirato nel 1974 e bandito per decenni dopo la Rivoluzione iraniana, Gharibeh va meh è una delle opere più enigmatiche e poetiche del Nuovo Cinema Iraniano. Con uno stile visionario e onirico, il film racconta la storia di Ayat, uno straniero approdato misteriosamente in un villaggio marino del nord dell'Iran, tra allucinazioni, memoria frammentata e sospetti della comunità locale.Evento speciale a Napoli con introduzione criticaLa proiezione sarà introdotta da:Sara Borrillo, esperta di cultura mediorientale;Rinaldo Censi, critico e docente di restauro cinematografico.

