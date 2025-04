Lanazione.it - Donati fa il vuoto all’Alpe della Luna Trail

Arezzo, 14 aprile 2025 –fa ilL’Alpesi conferma un riferimento assoluto nel panorama delle corse in mezzo alla natura. Un gran numero di corridori ha preso parte alle tre gare disegnate a Badia Tedalda (AR), per l’organizzazione dell’Asd Nel Dubbio Sali in collaborazione con l’Asd Volley Revolution e sotto l’egida del Csi. Pur in una domenica con tante gare di spicco anche a livello regionale, la prova aretina ha attirato tanti appassionati, affascinati dal particolare tracciato di gara, rivelatosi ancora una volta estremamente selettivo Il percorso principale di 52 km per 3.300 metri ha premiato AlessioRunning Project) che in 5h38’51” ha prevalso per 1038” su Massimo Delli Zotti (Podismo Buttrio) con cui condivideva i pronosticivigilia.