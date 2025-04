Bologna | prestazione deludente difesa in difficoltà nella sconfitta contro l' Atalanta

difesa. De Silvestri 6 Dalla sua parte Lookman fa quasi scena muta. E dove non arriva la gamba supplisce l’esperienza. Per uno che non faceva il titolare dal recupero col Milan (27 febbraio) è una prestazione da non disprezzare. Beukema 5,5 Due gol subiti nella zona nevralgica dell’area chiamano in causa anche il pilota del reparto. Stranamente impreciso: ma succede anche ai migliori. Miranda 5 Dorme tra due guanciali quando al 2’ Bellanova gli sfila alle spalle e propizia l’1-0. Poi riemerge parzialmente, ma non è mai un fattore positivo della partita. Nemmeno quando, per nervosismo, si fa ammonire nel finale. Freuler 5,5 Non è in discussione la quantità, bensì la qualità. Ilrestodelcarlino.it - Bologna: prestazione deludente, difesa in difficoltà nella sconfitta contro l'Atalanta Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravaglia 5,5 Un po’ passivo sulla zampata-gol di Retegui. E troppa approssimazione nei disimpegni. Purtroppo è in piena sintonia con la giornata no della. De Silvestri 6 Dalla sua parte Lookman fa quasi scena muta. E dove non arriva la gamba supplisce l’esperienza. Per uno che non faceva il titolare dal recupero col Milan (27 febbraio) è unada non disprezzare. Beukema 5,5 Due gol subitizona nevralgica dell’area chiamano in causa anche il pilota del reparto. Stranamente impreciso: ma succede anche ai migliori. Miranda 5 Dorme tra due guanciali quando al 2’ Bellanova gli sfila alle spalle e propizia l’1-0. Poi riemerge parzialmente, ma non è mai un fattore positivo della partita. Nemmeno quando, per nervosismo, si fa ammonire nel finale. Freuler 5,5 Non è in discussione la quantità, bensì la qualità.

Scrive ilbianconero.com: Bologna, Italiano: "Ennesima prestazione contro una squadra fortissima. Il calendario..." - Lo stesso Vincenzo italiano ha commentato in conferenza stampa la prestazione e il calendario che attende il Bologna in questa fase finale del campionato. Bologna, le parole di Italiano in conferenza ...

Nota di tuttomercatoweb.com: Bologna, Italiano: "Prestazione di altissimo livello" - Che cosa le dice della sua squadra questo tipo di prestazione? "Mi dice che stiamo ... Sono tanti i tifosi che dicono che questo Bologna è il migliore si sempre. Lei se lo sente?