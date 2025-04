Andrea Kimi Antonelli | una domenica difficile in Formula 1 ma con lezioni preziose

domenica felice per il neo patentato. Nonostante la buona posizione al via (era in terza fila), Andrea Kimi Antonelli non è andato a punti, nel giorno in cui l’altra Mercedes, quella di George Russell, è arrivata addirittura a sfiorare la vittoria. Traffico. Ha detto il Golden Boy bolognese: "Dopo ogni sosta mi sono trovato imbottigliato nel traffico. Mi dispiace perché speravo di conquistare un piazzamento importante. Ma è una lezione che mi tornerà utile nel futuro. Non vedo l’ora di rifarmi già domenica prossima in Arabia Saudita". Il pres. A Kimi sono comunque arrivati i complimenti di un intenditore come Luca Cordero di Montezemolo. "Antonelli? È veloce, non sbaglia, sta crescendo. e poi è di Bologna come me! – ha detto l’ex presidente della Ferrari –. Peccato che guidi la Mercedes. Sport.quotidiano.net - Andrea Kimi Antonelli: una domenica difficile in Formula 1, ma con lezioni preziose Leggi su Sport.quotidiano.net Non è stata unafelice per il neo patentato. Nonostante la buona posizione al via (era in terza fila),non è andato a punti, nel giorno in cui l’altra Mercedes, quella di George Russell, è arrivata addirittura a sfiorare la vittoria. Traffico. Ha detto il Golden Boy bolognese: "Dopo ogni sosta mi sono trovato imbottigliato nel traffico. Mi dispiace perché speravo di conquistare un piazzamento importante. Ma è una lezione che mi tornerà utile nel futuro. Non vedo l’ora di rifarmi giàprossima in Arabia Saudita". Il pres. Asono comunque arrivati i complimenti di un intenditore come Luca Cordero di Montezemolo. "? È veloce, non sbaglia, sta crescendo. e poi è di Bologna come me! – ha detto l’ex presidente della Ferrari –. Peccato che guidi la Mercedes.

Potrebbe interessarti anche:

F1 - Andrea Kimi Antonelli : “Gara difficile - ma ci sono diversi aspetti positivi da trarre”

Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto l’undicesima piazza in occasione del GP del Bahrein, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2025 di MotoGP, andato in scena questa settimana in quel di Sakhir.

F1 - Andrea Kimi Antonelli : “Nonostante il problema nella FP1 - è stata una giornata positiva”

Il long run è stato piuttosto complicato, la situazione era completamente diversa rispetto a quella che avevamo nei test. Una volta giunto in Mixed Zone, il classe 2006 ha commentato quanto fatto: “Purtroppo ho avuto un problema con l’intercooler della macchina, quindi ho dovuto fermarmi e non ho potuto guidare per il resto della sessione, il che ovviamente è stato un peccato perché non si voleva sprecare nemmeno un giro“, ha detto Antonelli ai microfoni ufficiali della F1.

Andrea Kimi Antonelli si sta facendo strada

La fiducia incondizionata di Toto Wolff è uno degli aspetti più interessanti dell'intera vicenda. Da questo punto di vista, i difficili venerdi? di questo inizio di stagione, che lo hanno visto impantanato nelle retrovie, sono stati piu? che altro figli di un atteggiamento prudente oltre che di una impreparazione ai primi tre circuiti del calendario, mai affrontati nelle categorie inferiori.

Ne parlano su altre fonti Andrea Kimi Antonelli: una domenica difficile in Formula 1, ma con lezioni preziose. Il grande esordio di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1. GP Bahrain, Mercedes - Antonelli cresce all’ombra di Russell: “Suzuka è stato un passo avanti enorme”. F1 | GP Bahrain, la conferenza stampa piloti. Antonelli: "Mantenere questo trend". Andrea Kimi Antonelli ha problemi alla Mercedes in Bahrain. Andrea Kimi Antonelli: debutto all'insegna dei record – Formula 1.

Scrive msn.com: Andrea Kimi Antonelli: una domenica difficile in Formula 1, ma con lezioni preziose - Andrea Kimi Antonelli non va a punti in Bahrain, ma riceve elogi da Montezemolo. Oscar Piastri celebra una grande vittoria.

msn.com riferisce: F1 GP Bahrain | Mercedes, Antonelli alza la voce: “Alcune scelte strategiche vanno riviste” - Prima gara fuori dalla zona punti per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano è arrivato undicesimo nel Gran Premio del Bahrain, in una domenica nella quale il bolognese ha da ridire con le strategi ...

Come scrive oasport.it: F1, Andrea Kimi Antonelli: “Gara difficile, ma ci sono diversi aspetti positivi da trarre” - Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto l'undicesima piazza in occasione del GP del Bahrein, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2025 di MotoGP, andato ...