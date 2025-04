La verità sulla strage di Ustica scomparse prove del coinvolgimento del caccia Usa dal casco di un pilota americano al salvagente della Saratoga

Ustica, sono state trovate boe di posizione statunitensi, di quelle che si usano anche per operazioni di ricerca e soccorso. Deduzione degli ingegneri: "Gli americani si sono attivati ancora prima degli italiani, quindi è

“La strage di Ustica provocata da una bomba - il resto sono strumentalizzazioni politiche”

Leggi anche Ustica, Meloni: «Se Amato è in possesso di elementi, li metta a disposizione dei pm» 43 anni fa la tragedia di Ustica, Mattarella: "Manca la verità su una pagina tra le più dolorose" Strage di Ustica, chi è Giuliana Cavazza «Quello che mi sfugge – aggiunge – è per quale motivo si continua a voler ricercare a tutti i costi aerei e missili che non c’erano quando la deflagrazione di un’ordigno esplosivo è stata indicata come l’unica causa tecnicamente sostenibile dalla commissione peritale d’ufficio presieduta dal professor Misiti (la sola che ha potuto esaminare il relitto del Dc9 recuperato dal fondo del mare con una immenso dispendio di risorse pubbliche) e come possibile causa della Strage dagli stessi pm nella loro requisitoria scritta del luglio 1998».

Strage di Ustica - Bonfietti contro il Tg1 : "Sono scandalizzata - basta sostenere la tesi della bomba"

"Sono scandalizzata che sulla tv pubblica si sia dato spazio a un volume che continua a sostenere la tesi della bomba a bordo come causa della tragedia di Ustica".

La verità sulla strage di Ustica, scomparse prove del coinvolgimento del caccia Usa, dal casco di un pilota americano al salvagente della Saratoga

notizie.it comunica: Ustica : a verità nantu à u massacru chì hà marcatu l'Italia - Un'inchiesta rivela dettagli inquietanti sulla strage di Ustica e il coinvolgimento di forze militari.

Si apprende da palermotoday.it: Strage di Ustica, niente attentati né missili: "Il DC-9 è stato colpito da un caccia americano" - In una lunga inchiesta de L'Espresso, dal titolo "Ustica, la verità", vengono riportati i risultati di anni di studi realizzati da un gruppo di periti sui reperti. Alcuni resti del velivolo dell'Itavi ...