Emma Villas Siena supera Consoli Sfrec Brescia 3-1 nella semifinale playoff

Emma Villas 3 Consoli Sfrec 1 Emma Villas Siena: Trillini 8, Nevot 2, Bonami (L), Melato, Coser (L), Arajuo, Alpini, Nelli 24, Santilli, Rossi, Pellegrini, Randazzo 19, Ceban 5, Cattaneo 11. Allenatore Graziosi. Consoli Sfrec Brescia: Erati 8, Hoffer, Cavuto 15, Bonomi, Tiberti 2, Tondo 4, Cominetti, Cargioli, Franzoni (L), Zambonardi, Bettinzoli, Bisset 16, Maness, Raffaelli 1. Allenatore Zambonardi. Parziali: 25-21; 20-25; 25-22; 25-20. Siena - La Emma Villas vince gara2 ed allunga la serie di semifinale playoff contro Brescia al termine di una prestazione importante da parte degli uomini di Graziosi, apparsi subito in serata. Nel primo set Siena tenta l’allungo ma Brescia rispondeva colpo su colpo. Un nuovo tentativo di allungo dei padroni di casa arriva con Cattaneo, 13-19. Zambonardi chiama time out ma la squadra di Graziosi tiene il prezioso margine, 17-13 con l’errore in battuta di Cominetti. Sport.quotidiano.net - Emma Villas Siena supera Consoli Sfrec Brescia 3-1 nella semifinale playoff Leggi su Sport.quotidiano.net : Trillini 8, Nevot 2, Bonami (L), Melato, Coser (L), Arajuo, Alpini, Nelli 24, Santilli, Rossi, Pellegrini, Randazzo 19, Ceban 5, Cattaneo 11. Allenatore Graziosi.: Erati 8, Hoffer, Cavuto 15, Bonomi, Tiberti 2, Tondo 4, Cominetti, Cargioli, Franzoni (L), Zambonardi, Bettinzoli, Bisset 16, Maness, Raffaelli 1. Allenatore Zambonardi. Parziali: 25-21; 20-25; 25-22; 25-20.- Lavince gara2 ed allunga la serie dicontroal termine di una prestazione importante da parte degli uomini di Graziosi, apparsi subito in serata. Nel primo settenta l’allungo marispondeva colpo su colpo. Un nuovo tentativo di allungo dei padroni di casa arriva con Cattaneo, 13-19. Zambonardi chiama time out ma la squadra di Graziosi tiene il prezioso margine, 17-13 con l’errore in battuta di Cominetti.

Secondo antennaradioesse.it: Volley Serie A2:Una grande Emma Villas Siena vince gara2 di semifinale playoff contro Brescia - La Emma Villas Siena si aggiudica gara2 della semifinale playoff contro Brescia giocando un ottimo volley al PalaEstra. È alto il ritmo dei locali in questo match decisivo per l’esito della stagione.

Scrive corrieredellosport.it: Play Off: Siena e Cuneo portano le semifinali a Gara 3 - Le squadre di Graziosi e Battocchio ribaltano l'esito di Gara 1 superando rispettivamente Brescia e Tinet e mercoledì giocheranno in trasferta la 'bella' per entrare in finale ...

Segnala antennaradioesse.it: Per la Emma Villas Siena un momento decisivo: al PalaEstra c’è gara2 di semifinale playoff contro Brescia - È il momento della gara2 della semifinale playoff tra la Emma Villas Siena e la Gruppo Consoli Sferc Brescia. Il match verrà giocato al PalaEstra oggi domenica 13 aprile, a partire dalle ore 18. Siena ...