Diciannovenne ucciso nel Casertano fermato un 17enne

fermato un 17enne per l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero, ucciso all’alba di ieri, domenica 13 aprile, in una sala slot di Cesa, nel Casertano.Il minorenne è stato sentito dai carabinieri e dell’autorità giudiziaria, e al termine dell’interrogatorio è stato fermato per omicidio su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli e condotto in un centro di giustizia minorile partenopeo in attesa della convalida del provvedimento.Ad uccidere Carbisiero, hanno accertato le indagini dei carabinieri del Gruppo di Aversa, è stato un colpo di pistola alla giugulare. Diciannovenne ucciso, contro di lui almeno tre colpiL'articolo Diciannovenne ucciso nel Casertano, fermato un 17enne proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Diciannovenne ucciso nel Casertano, fermato un 17enne Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hannounper l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero,all’alba di ieri, domenica 13 aprile, in una sala slot di Cesa, nel.Il minorenne è stato sentito dai carabinieri e dell’autorità giudiziaria, e al termine dell’interrogatorio è statoper omicidio su disposizione della Procura per i minorenni di Napoli e condotto in un centro di giustizia minorile partenopeo in attesa della convalida del provvedimento.Ad uccidere Carbisiero, hanno accertato le indagini dei carabinieri del Gruppo di Aversa, è stato un colpo di pistola alla giugulare., contro di lui almeno tre colpiL'articolonelunproviene da Anteprima24.it.

Potrebbe interessarti anche:

Ucciso nella sala slot - fermato un minorenne

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini condotte. . E’ stato fermato un 17enne per l’omicidio di Davide Carbisiero, 20enne di Succivo trovato morto in una sala slot di Cesa.

Diciannovenne ucciso in una sala slot a Cesa (Caserta) - fermato un minorenne

La Procura per i minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo. L’assassinio del giovane di Succivo è avvenuto domenica mattina. Per l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in provincia di Caserta, è stato fermato un minorenne.

Caserta - 19enne ucciso in una sala giochi a Cesa : minorenne fermato per omicidio

Nella tarda serata di ieri, 13 aprile, la Procura per i minori di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti del minorenne, gravemente indiziato per la morte di Carbisiero, avvenuta ieri, all’interno di una sala slot nel comune di Cesa.

Ne parlano su altre fonti Fermato un 17enne per l'omicidio di un 19enne nel Casertano. Caserta, 19enne ucciso in una sala slot a Cesa: minorenne fermato per omicidio. Diciannovenne ucciso nel casertano, fermato un minorenne per omicidio. Diciannovenne ucciso in una sala slot a Cesa (Caserta), fermato un minorenne. Caserta, fermato minore per omicidio 19enne: come è morto Davide. Cesa (Caserta), 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa.

Secondo msn.com: Diciannovenne ucciso nel Casertano, fermato un 17enne - I carabinieri hanno fermato un 17enne per l'omicidio del 19enne Davide Carbisiero, ucciso all'alba di ieri, domenica 13 aprile, in una sala slot di Cesa, nel Casertano. (ANSA) ...

Nota di msn.com: Diciannovenne ucciso nel casertano, fermato un minorenne per omicidio - La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nella notte ha emesso un fermo nei confronti di un minore gravemente indiziato dell’omicidio di un giovane di Succivo, avvenut ...

msn.com riferisce: Diciannovenne ucciso nel Casertano, fermato un minore - Omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in provincia di Caserta: fermato un minorenne. Nella tarda serata di ieri, la Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un Decreto di fermo di ...