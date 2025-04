La Russia colpisce la domenica delle palme a Sumy con due missili balistici

Sumy a seguito di un attacco della Russia con missili balistici nel giorno della domenica delle palme. L'attacco è avvenuto due giorni dopo l'incontro a San Pietroburgo tra l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il presidente russo, Vladimir Putin. “I missili russi hanno colpito una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: edifici residenziali, istituti scolastici, auto in strada”, ha detto Zelensky. “Solo i miserabili possono agire in questo modo”. Quello che state leggendo è un estratto di Europa Ore 7 di lunedì 14 aprile, la newsletter di David Carretta realizzata con Paola Peduzzi e Micol Flammini, grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Ci si iscrive qui, ed è gratis Secondo l'Alto rappresentante, Kaja Kallas, questo è “un esempio orribile di come la Russia intensifichi gli attacchi nel momento in cui l'Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato”. Ilfoglio.it - La Russia colpisce la domenica delle palme a Sumy con due missili balistici Leggi su Ilfoglio.it Più di trenta persone sono morte e decine sono rimaste ferite nella città ucraina dia seguito di un attacco dellaconnel giorno della. L'attacco è avvenuto due giorni dopo l'incontro a San Pietroburgo tra l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il presidente russo, Vladimir Putin. “Irussi hanno colpito una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: edifici residenziali, istituti scolastici, auto in strada”, ha detto Zelensky. “Solo i miserabili possono agire in questo modo”. Quello che state leggendo è un estratto di Europa Ore 7 di lunedì 14 aprile, la newsletter di David Carretta realizzata con Paola Peduzzi e Micol Flammini, grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Ci si iscrive qui, ed è gratis Secondo l'Alto rappresentante, Kaja Kallas, questo è “un esempio orribile di come laintensifichi gli attacchi nel momento in cui l'Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato”.

