Governo non esercita il golden power su Mps-Mediobanca

Il consiglio dei ministri, accogliendo la proposta del Mef, ha deliberato di non esercitare i poteri speciali 'golden power' sull'offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca. Lo rende noto la banca senese, che di fatto ha ottenuto il via libera del Governo all'operazione

Lo rende noto la banca senese, che di fatto ha ottenuto il via libera del governo all'operazione. Il consiglio dei ministri, accogliendo la proposta del Mef, ha deliberato di non esercitare i poteri speciali 'golden power' sull'offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca.

Il governo teme una controfferta su Mediobanca. Perciò servono 2 - 5 miliardi per migliorare l’Ops

Mentre l’ad di Mps, Luigi Lovaglio, è volato a Londra per incontrare i fondi d’investimento e convincerli della bontà dell’ops su Mediobanca, nelle stanze del governo, secondo quanto risult.

Perché Mediobanca ha rifiutato l’offerta di Mps e che ruolo ha il governo Meloni nella trattativa

Secondo i dirigenti, l'unione sarebbe "fortemente distruttiva di valore" per le due banche. L'offerta era sostenuta anche dal governo Meloni, principale azionista di Mps.

