Milan Futuro batte Ternana | Virtus Entella promossa in Serie B

Milan Futuro (3-5-2): Nava, Coubis, Camporese, Bartesaghi, Quirini (32' st Magni), Sandri, Branca, Malaspina (14' st Bozzolan), Alesi, Camarda (21' st Magrassi), Ianesi (dal 21' st Turco). A disp.: Colzani, Reveyre, Dutu, D'Alessio, Sia, Minotti, Ehuwa, Traore, Omeregbe, Vos. All. Oddo Ternana (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola (1' st Aloi), Fazzi, Capuano, Tito, Vallocchia (37' st Ciammaglichella), De Boer (1' st Damiani), Donati, Curcio (dal 37' st Donnarumma), Cicerelli, Cianci. A disp.: Vitali, Martella, Bellavigna, Bonugli, Ferrante. All. Liverani Arbitro: Bozzetto di Bergamo Marcatore: 46' pt Quirini NOTE: Spettatori: 484 (di cui 82 ternani). Ammoniti: Malaspina, Vallocchia, Capuano, Cicerelli, Quirini, Magni. Angoli: 2 a 7. La Ternana cade anche al "Chinetti" per mano del Milan Futuro e consegna alla Virtus Entella la promozione diretta in B con due settimane di anticipo.

Ne parlano su altre fonti Milan Futuro-Ternana 1-0, Serie C 2024/2025: il report. Milan Futuro: terza vittoria consecutiva, Ternana sconfitta 1-0. Live / Milan Futuro-Ternana 1-0, fischio finale. Liverani perde ancora. Entella promossa in B. Il Milan Futuro batte la Ternana, l'Entella è in B. Entella in B, regalo del Milan Futuro che batte la Ternana: quel precedente con Cassano durato 5 giorni. Milan Futuro-Ternana 1-0. L’Entella festeggia la serie B.

Secondo sport.quotidiano.net: Milan Futuro batte Ternana: Virtus Entella promossa in Serie B - TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola (1’ st Aloi), Fazzi, Capuano, Tito, Vallocchia (37’ st Ciammaglichella), De Boer (1’ st Damiani), Donati, Curcio (dal 37’ st Donnarumma), Cicerelli, Cianci. A ...

Scrive sport.virgilio.it: Entella in B, regalo del Milan Futuro che batte la Ternana: quel precedente con Cassano durato 5 giorni - La squadra ligure dell'Entella matematicamente promossa senza neanche scendere in campo grazie al Milan Futuro che ha battuto la Ternana, fu l'ultimo club di Cassano nel 2018 ma l'avventura finì male ...

msn.com riferisce: Milan Futuro: terza vittoria consecutiva, Ternana sconfitta 1-0 - Milan Futuro batte Ternana 1-0 a Solbiate Arno, consolidando il posto nei playout e regalando la promozione alla Virtus Entella.