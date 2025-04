Paura per quattro dispersi lungo il sentiero di montagna trovati dopo due ore di ricerche

quattro persone disperse lungo un sentiero. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Forlì è riuscita ad. Cesenatoday.it - Paura per quattro dispersi lungo il sentiero di montagna, trovati dopo due ore di ricerche Leggi su Cesenatoday.it Salvataggio dei Vigili del fuoco che alle ore 19.40 di ieri, domenica 13 aprile, sono intervenuti al Monte Carpano nel comune di Bagno di Romagna, a seguito di una segnalazione ricevuta dapersone disperseun. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Forlì è riuscita ad.

