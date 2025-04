Al Taliercio Reyer travolge Trieste finisce 103-71

Reyer basket contro la Pallacanestro Trieste nella gara di domenica 13 aprile. Una vittoria nei numeri (non solo per il 103-71) e importante per la continuazione della stagione in prospettiva playoff, con l'allungo a +2 (e con la differenza canestri favorevole nello scontro. Veneziatoday.it - Al Taliercio Reyer travolge Trieste, finisce 103-71 Leggi su Veneziatoday.it Successo netto dellabasket contro la Pallacanestronella gara di domenica 13 aprile. Una vittoria nei numeri (non solo per il 103-71) e importante per la continuazione della stagione in prospettiva playoff, con l'allungo a +2 (e con la differenza canestri favorevole nello scontro.

