Thesocialpost.it - Jessica Selassié rompe il silenzio: “Io e Barù siamo stati insieme, ma è finita malissimo!”

Leggi su Thesocialpost.it

Alcune storie d’amore rimangono nell’ombra, altre si consumano sotto i riflettori per poi svanire. Ma quando una verità nascosta viene alla luce, il gossip esplode. È ciò che è accaduto recentemente quandoSelassiè, ex vincitrice del Grande Fratello Vip, ha rivelato una relazione segreta che ha lasciato tutti senza parole.ha finalmente confermato i sospetti su una storia d’amore conGaetani, una relazione che fino ad ora era stata solo oggetto di speculazioni. Durante una diretta su Twitter, una domanda diretta ha portato alla luce la verità: “Probabilmente non era una persona propensa ad avere una relazione stabile. Su Instagram ha bloccato tutte e tre (noi sorelle, ndr), così. senza motivo, senza senso“, ha dichiarato, svelando i dettagli di una storia che si è conclusa lontano dai riflettori.