Pisa | Riposo strategico prima della sfida decisiva contro la Cremonese

Tre giorni di. Utili per ricaricare le energie e rilassare i nervi in vista del finale di stagione. Nessun carico o allenamento extra, era già successo a inizio stagione, con i calciatori che vollero lavorare di più. Il risultato? Due sconfitte di fila,il Brescia in Coppa Italia ela Juve Stabia. Inutile, forse rischioso, strafare. Così, considerando che iltornerà in campo lunedì, nella sera di Pasquetta, a nove giorni di distanza dal successo del Mapei Stadiumla Reggiana, e lo farà in quella che è rimasto l’ultimo vero, grandissimo, indi cartellostagione (per gradiente di difficoltà degli avversari, si intende),la, gli allenamenti riprenderanno mercoledì. Filippo Inzaghi e il suo staff hanno deciso di non modificare la scaletta "standard" di lavoro.